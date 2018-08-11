المبعوث الأممى لليمن: المحادثات المقبلة ستركز على الانتقال ونزع السلاح

(رويترز)

قال مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن فى تصريحات نشرت اليوم السبت، إن المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الأطراف المتحاربة فى اليمن ستركز على اتفاق للحكم الانتقالى ونزع السلاح.

ويحاول جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات والذى أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص ودفع باليمن إلى شفا مجاعة.

ومن المقرر أن تبدأ مشاورات في جنيف في السادس من سبتمبر، بشأن إطار عمل لمحادثات السلام وإجراءات لبناء الثقة.

وقال جريفيث لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، نحن نحاول أن نتوصل إلى أن تتفق حكومة اليمن والحوثيون على القضايا الضرورية لوقف الحرب والاتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع".

وأضاف "سيتطلب ذلك اتفاقاً موقعاً من قبل الجميع يتضمن أولا خلق عملية انتقالية سياسية مع حكومة وحدة وطنية، وثانياً سيتطلب وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها".

وقال إن المشاورات ستقود إلى مفاوضات مباشرة.