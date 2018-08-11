القبض على ربة منزل وعشيقها بتهمة بقتل زوجها فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على ربة منزل، وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها، والتخلص من جثته أسفل كوبرى، بدائرة قسم الجيزة.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبري القصبجى.



فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن المجنى عليه مصاب بعدة طعنات د وأن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة.



وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



