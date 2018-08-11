الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد القنص المباشر للمشاركين بمسيرة العودة أمس

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، إن طبيعة ونوعية الاصابات التى وصلت للمستشفيات فى الجمعة الـ20 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة أمس تدلل على أن قوات الاحتلال الاسرائيلى تعمدت القنص المباشر للمواطنين فى الأمكان القاتلة والحساسة من الجسم باستخدام متنوع للأعيرة النارية.

وأوضحت وزارة الصحة فى غزة فى بيان، اليوم السبت، أن عدد الشهداء ارتفع الى 3 شهداء وإصابة 307 مواطنين منهم 28 طفلا ولا زال 5 من الجرحى فى حالة خطيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال ركزت استهدافها للطواقم الطبية رغم وضوح شاراتها الطبية المعرفة دولياً فأقدمت على قنص الشهيد المسعف المتطوع عبد الله القططى برصاصة قاتلة جهة القلب اثناء تأدية عمله الانسانى مع فريقه التطوعى فى إسعاف المصابين شرق رفح وهم يرتدون المعاطف الطبية اضافة الى اصابة 5 مسعفين بجراح مختلفة وإطلاق النار صوب سيارات الاسعاف وتعرض حياة طواقمها الطبية للخطر المباشر و كذلك استهدفت 2 من الصحفيين رغم شاراتهم الصحفية.