الشرقية تقيم احتفالات فنية و ثقافية بمناسبة اليوم العالمى للشباب.. غدا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن تنظيم احتفالات فنية و ثقافية كبرى بمشاركة الشباب المتميز من أبناء المحافظة بمديرية الشباب والرياضة وفرع ثقافة الشرقية تزامناً مع الإحتفالات المحلية والعالمية باليوم العالمى للشباب.

أكد المحافظ فى بيان أن الشباب هم قاطرة المستقبل والعامل الرئيسى لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أهمية تطوير الشباب وإعدادهم بدنياً و فكرياً وتنمية قدراتهم و تدريبهم و تزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

ومن جانبه أوضح وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للشباب تنظم الإدارة العامة للشباب بالمديرية احتفالية فنية كبرى غداً الأحد، بمركز شباب السادات بمدينة الزقازيق، مشيراً إلى أن الإحتفالية تشمل عرض لبعض الفقرات الغنائية والشعبية والإستعراضية، حيث تضم الإحتفالية معرض لجميع الأنشطة الخاصة بالإدارة العامة للشباب وحفل فنى بمشاركة كورال الشباب مركز الزقازيق والفرقة الفنية بمركز شباب كفرصقر والفرقة الإستعراضية بنادى الموهوبين و عرض فنى لبعض المواهب الشابة فى العزف الفردي.

وفى نفس السياق صرح أحمد سامى خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية أنه من المخطط أن تقوم الإدارة الثقافية بالفرع بالإحتفال باليوم العالمى للشباب من خلال تنظيم ندوة ثقافية عن أهمية الشباب فى المرحلة الراهنة وأمسية شعرية ومسابقة ثقافية للمواهب الشابة وورشة فنية لتعليم فن الطبيعة الصامتة وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 أغسطس بفرع ثقافة الشرقية .