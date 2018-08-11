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#السيسي_فخر_بلدنا يتصدر الترند.. مغردون: اختار الطريق الصعب واتحدى العالم

السبت، 11 أغسطس 2018 12:50 م
#السيسي_فخر_بلدنا يتصدر الترند.. مغردون: اختار الطريق الصعب واتحدى العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد تهامى زكى
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بآلاف التغريدات التى شارك بها المغردون، تصدر هاشتاج #السيسي_فخر_بلدنا قائمة ترند تويتر فى مصر، استعرضوا فيها بعض إنجازاته قبل افتتاحه غدا لقناطر أسيوط الجديدة.

 

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قالت إيمان النحاس: "أعاده الانتماء للبلد ونشر شعار تحيامصر، الاهتمام بالشباب الواعى والمتفوق وتشجيعه، تجديد الخطاب الدينى والسيطرة على فتاوى السلفيين والوهابيين المتطرفة"، وقالت صابرين فايد: "اختار طريقه الصعب واتحدى العالم، قضى على حلم الإخوان والصهانية، حامى أرضه وصان شعبه"،

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وقال أشرف: "السيسى فخر بلدنه لأنه الوحيد من بين كل الرؤساء اللى حكموا مصر يهتم بالتنمية وبناء البلد بغض النظر أن كان ما يفعله سيؤثر فى شعبيته، أهم حاجه عنده مصر"، وقال أحمد: "يكفينا فخرا أنه حما مصر أرضا وشعبا وأنه بنى مصر الحديثة، بارك الله له ولشعب مصر"، فيما قال حساب آخر: "فى عهد السيسى بقينا نشوف الكل بيتحاسب، الكبير قبل الصغير مهما كان هو مين، صاحب الضربة القاضية على الفساد، تحية للسيسى وأبطال الرقابة الإدارية".

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فيما أهدى باهر، قصيدة للرئيس قائلا: "لابس توب الوطن ومتحنى بترابه.. صاين العرض يا أسد حارس بابه، بكره التاريخ يتوج اسمك بكتابه، فارس وأد القول حب الناس نابه.. هزم إرهاب العالم وكسر له أنيابه، ياحاقدين ده زعيم الأمة الهمام.. مهما تقولوا دايما يخطى للأمام.. لا بيلتفت لكلام ولارغى أقزام".

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وقالت دنيا: "الرئيس السيسى رجل المهمات الصعبة، بينفذ المشروعات كاملة وعظيمة ويعمل على الإصلاح الاقتصادى بقوة ليصير على أعلى مستوى، لم ولن نخاف على مصر بلدنا طول ما أنت رئيسنا، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر السيسى"، بينما قال آخر: "السيسى فخر بلدنا لأنه رئيس إنسان لكل أولاده المصريين، يحدثهم ويتشاور معهم ويكتب ويسجل كل طلبات الشباب ورؤيتهم للتقدم بمصر، ويضحك بينهم كأب طيب يحنو عليهم".

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