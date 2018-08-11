السفارة الأمريكية لدى روسيا تدعو للإفراج عن المخرج الأوكرانى سينتسوف

أ ش أ

أعربت السفارة الأمريكية لدى روسيا، عن قلقها إزاء الحالة الصحية للمخرج الأوكرانى أوليج سينتسوف، المدان فى روسيا بتهمة تنظيم هجمات إرهابية فى شبه جزيرة القرم، مطالبة بالإفراج عنه لأسباب إنسانية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، عن بيان أصدرته السفارة ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأوليج سينتسوف، وندعو روسيا لإطلاق سراح سينتوف والسجناء الأوكرانيين الآخرين لأسباب إنسانية.

وكانت الدائرة الفيدرالية الروسية لتنفيذ الأحكام، قد ذكرت سابقا، أن سينتسوف أضرب عن الطعام طواعية، وأنه يخضع لإشراف أطباء مستشفى لابيتانسك بصفة مستمرة.

وكانت المحكمة العليا الروسية، قد أيدت الحكم الصادر فى 24 نوفمبر 2015، ضد الأوكرانى أوليج سينتسوف، بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة تنظيم هجمات إرهابية فى شبه جزيرة القرم.