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الرئيس السودانى يؤكد الالتزام باستكمال السلام فى جنوب كردفان والنيل الأزرق

السبت، 11 أغسطس 2018 11:09 م
الرئيس السودانى يؤكد الالتزام باستكمال السلام فى جنوب كردفان والنيل الأزرق الرئيس السودانى عمر حسن البشير
(أ ش أ)
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أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، التزام الحكومة باستكمال السلام فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، منوها بأن دارفور أضحت آمنة بفضل جهود حملة جمع السلاح وتعاون المواطنين معها، داعيا حاملى السلاح إلى تحكيم صوت العقل والانخراط فى مسيرة الحوار والبناء التى انتظمت بالبلاد.

ودعا البشير - فى كلمته خلال الجلسة الختامية لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، اليوم السبت بالخرطوم - إلى تكثيف الجهد من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين معاش الناس، مؤكدا ضرورة ضبط الأسواق.

وقال الرئيس السودانى إن الدولة ماضية فى تطبيق برامجها الاقتصادية التى اعتمدتها والتى تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين معاش الناس، مشيرا إلى الموارد الضخمة التى يتمتع بها السودان فى مختلف المجالات.

وأوضح البشير، أن الحزب لديه كوادر مؤهلة قادرة على قيادة البلاد نحو البناء والإعمار والتنمية، معربا عن شكره لقواعد وقيادات الحزب التى اختارته كمرشح للمؤتمر الوطنى فى انتخابات 2020، وقال" أتمنى أن أكون على قدر الثقة التى وضعتموها على عاتقي"، مضيفا "إن التحديات التى تواجه البلاد كبيرة وهى أزمات طارئة، ولكن بوحدة صفنا يمكننا التغلب عليها والخروج بالبلاد إلى بر الأمان والسلام والاستقرار" .

 


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الرئيس السودانى

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السودان




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