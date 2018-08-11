الداخلية الأردنية: عبوة ناسفة بدائية الصنع سبب الانفجار بدورية الفحيص

عمان (أ ش أ)

أكدت وزارة الداخلية الأردنية أن الانفجار الذي قع مساء أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمان)، نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقالت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - إنه وعلى إثر حادثة الانفجار التي وقعت مساء أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، قامت الفرق الأمنية المختصة بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وذكر البيان أن التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجى لموقع مهرجان الفحيص، الأمر الذى أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة 6 من أفراد الدورية (أربعة من قوات الدرك واثنين من قوة الأمن العام).

وأكد البيان أن هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصراراً على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين.

وتوعد بملاحقة الزمرة الجبانة الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن.

واختتم بأن الأجهزة الأمنية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة الباسلة، "ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، نهجها البذل والتضحية والعطاء.