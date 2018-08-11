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الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بعدم حمل أدوية ممنوعة عند السفر لأداء الحج

السبت، 11 أغسطس 2018 03:59 م
الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بعدم حمل أدوية ممنوعة عند السفر لأداء الحج الحج
كتب أحمد جمعة
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فى إطار بدء موسم الحج لعام 1439هـ/2018م، وحرص وزارة الخارجية الدائم على متابعة أوضاع الحجاج المصريين، اهابت وزارة الخارجية بالحجاج المصريين ضرورة عدم حمل أدوية ممنوعة أو مدرجة على جداول الأدوية المحظور دخولها إلى المملكة العربية السعودية، ومنها الترامادول والكبتاجون أثناء السفر لأداء مناسك الحج، وذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، حيث أن العقوبات على تهمة حيازة ونقل والإتجار بهذه الأدوية هى عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

 

وأوضح السفير خالد يسرى رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أنه فى حالة الحاجة للحصول على الدواء ينصح بالتوجه إلى القافلة الطبية الخاصة بوزارة الصحة، حيث يفضل أن يحمل الحاج معه روشتة الطبيب المعالج.

 

كما أكد مساعد وزير الخارجية على ضرورة اتباع القواعد والتعليمات الخاصة المنظمة لبعثة الحج المصرية، مضيفا أنه على الحجاج المصريين الالتزام بوسيلة الانتقال التى تم الاتفاق عليها للسفر لأداء فريضة الحج، وعدم تغييرها حتى لا يلغى سفرهم.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه يمكن للحجاج المصريين تقديم الاستفسارات وطلب المساعدة عبر الرقم الخاص بغرفة عمليات الحج بالمملكة: (00966566191323)، والرقم الخاص بغرفة عمليات القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة: (00966500054094).

 


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