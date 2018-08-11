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السبت، 11 أغسطس 2018 02:29 م
خالد صلاح
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الجزائر تشهد كسوفا جزئيا للشمس

السبت، 11 أغسطس 2018 01:00 م
الجزائر تشهد كسوفا جزئيا للشمس كسوف الشمس
الجزائر (أ ش أ)
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شهدت الجزائر، اليوم السبت، كسوفا للشمس بدأ في الساعة 10 و58 دقيقة بالتوقيت المحلى (9:58 بتوقيت جرينتش)، بحسب الجمعية العلمية الفلكية بالجزائر.

وقالت الجمعية - فى بيان اليوم - "إن هذه الظاهرة التى سوف تشهدها كل دول العالم، سوف تكون مصحوبة بزخات شهب، خاصة فى أقصى شمال أوروبا والشمال الشرقى لأمريكا الشمالية والشمال الشرقى لآسيا".

وحسب تصريحات الخبراء، فإن نسبة المساحة المغطاة من الشمس ستكون حوالي 73% كأقصى حد، ويدوم الكسوف 3 ساعات و28 دقيقة.

يذكر أن الجزائر شهدت الشهر الماضى خسوفا كليا للقمر تم مشاهدته أيضا فى عدة دول، واعتبر أطول خسوف فى القرن الـ21، حيث امتد لأكثر من 100 دقيقة.

 

 


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