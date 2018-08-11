video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

السبت، 11 أغسطس 2018 02:20 م
الجزائر تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة
الجزائر (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدانت الجزائر بشدة اليوم السبت، تمادى الاحتلال الإسرائيلى فى اعتداءاته الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وقال الناطق الرسمى لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن على الشريف، فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، : "ندين بشدة تمادى الصهاينة فى اعتداءاتهم الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ومواصلتهم سياسة العدوان والترهيب والاغتيالات التى استهدفت حتى الأطفال والنساء والصحفيين".

وأضاف بن على الشريف : "وإذ نجدد تضامننا الفاعل والتزامنا الدائم بمواصلة نصرة فلسطين حتى استرجاع الشعب الفلسطينى الشقيق لكامل حقوقه المغتصبة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإننا نهيب بالمجتمع الدولى للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى، كما نطالب فى نفس الوقت مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بحزم بمسؤولياته فى حماية الشعب الفلسطينى ووضع حد لمعاناته".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتفليقة ناعيا يحياوى: رفيق سلاح شجاع ومناضل صلب مدافع عن المبادئ السامية

الجزائر تشهد كسوفا جزئيا للشمس

الجزائر

فلسطين

اخبار الجزائر

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة