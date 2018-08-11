الجزائر تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

الجزائر (أ ش أ)

أدانت الجزائر بشدة اليوم السبت، تمادى الاحتلال الإسرائيلى فى اعتداءاته الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وقال الناطق الرسمى لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن على الشريف، فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، : "ندين بشدة تمادى الصهاينة فى اعتداءاتهم الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ومواصلتهم سياسة العدوان والترهيب والاغتيالات التى استهدفت حتى الأطفال والنساء والصحفيين".

وأضاف بن على الشريف : "وإذ نجدد تضامننا الفاعل والتزامنا الدائم بمواصلة نصرة فلسطين حتى استرجاع الشعب الفلسطينى الشقيق لكامل حقوقه المغتصبة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإننا نهيب بالمجتمع الدولى للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى، كما نطالب فى نفس الوقت مجلس الأمن الدولى الاضطلاع بحزم بمسؤولياته فى حماية الشعب الفلسطينى ووضع حد لمعاناته".