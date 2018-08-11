البحرية الأمريكية تبحث عن بحار سقط فى البحر قبالة الفلبين

مانيلا (أ ف ب)

أعلن الجيش الأمريكى السبت، أنه يبحث عن أحد بحارته الذى سقط فى البحر عندما كانت سفينته تبحر قبالة الفيليبين.

وصباح الخميس من المرجح أن يكون أحد البحارة، الذى لم يكشف اسمه، قد سقط فى البحر، بحسب الجيش.

وتجري طائرات "يو أس أس اسيكس" عمليات بحث فوق بحر سولو ومضيق سوريجاو شرق الأرخبيل، فى حين أن عمليات بحث أخرى تجرى على متن السفينة.

وقالت الوحدة العسكرية الآتية من كاليفورنيا فى بيان إن السفينة لدى وقوع الحادث "كانت تجرى عمليات روتينية فى بحر سولو". وأعلن الكولونيل شاندلر نيلمز فى بيان "أننا مصممون على البحث عن بحارنا والعثور عليه".

وقال المسؤول عن عمليات البحث الكابتن جيرارد اولن "سنقوم بتعبئة كافة وسائلنا وعناصرنا ومواردنا المتاحة على متن السفينة يو أس أس اسيكس لإنجاز عملية البحث والإنقاذ التى هى فى غاية الأهمية".

وفى مانيلا أعلنت السلطات الفيليبينية السبت، أنها سمحت للسفن والطائرات الأمريكية بدخول مجالها الجوى ومياهها لإجراء عمليات البحث بدعم من طائراتها العسكرية.

وقال وزير الدفاع الفيليبينى ديلفين لورينزانا للصحفيين "سقط بحار أمريكى من سفينة أمريكية أثناء إبحارها فى المياه الإقليمية الفيليبينية. وسمحنا بدخول سفن وطائرات الانقاذ".