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الادعاء الأمريكى يوجه اتهامات لشاب من أصل عربى بمحاولة الانضمام لداعش عبر مصر

السبت، 11 أغسطس 2018 12:41 م
الادعاء الأمريكى يوجه اتهامات لشاب من أصل عربى بمحاولة الانضمام لداعش عبر مصر عناصر داعش
كتبت: إنجى مجدى
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وجهة الإدعاء الأمريكى إتهامات لشاب أمريكى، من أصل عربى، بمحاولة الانضمام إلى لتنظيم داعش، بصحبة شابين آخرين، أحدهم قتل فيما بعد فى هجوم إنتحارى.  

 

وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، السبت، أعلن مسؤولو وزارة العدل أن ارس محمد شريطة 21عاما، يعيش الآن فى إسرائيل، متهم بمحاولة تقديم الدعم المادى والموارد لتنظيم داعش الإرهابى. وهى تهمة تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن.

 

وبحسب لائحة الاتهام فإن شريطة واثنين آخرين تآمروا للانضمام إلى تنظيم داعش وسافروا فى مايو 2015 من شيكاغو إلى مصر قبل التوجه إلى إسطنبول بتركيا. وتم منع شريطة من الدخول هناك، بينما سُمح لرفقاءه. وبعدها توجه شريطة إلى إسرائيل، حيث تعيش عائلتة.

 

 


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