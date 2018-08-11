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الإعدام لخمسة أشقاء قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بالمنوفية

السبت، 11 أغسطس 2018 11:22 ص
الإعدام لخمسة أشقاء قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بالمنوفية حبل المشنقة - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشار علاء حسن سمير، والمستشار أسامة عدس، بالإعدام شنقا لخمسة أشقاء قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بالمنوفية.

كانت مديرية أمن المنوفية، قد تلقت إخطارا يفيد بقيام كلا من " صبرى ع ا د " و اشقائة " رمضان" و " وليد " و" أيمن " و " إبراهيم " بقتل " محمد ف ا د " و شقيقة " صبحى "، وذلك بعد أن أعدوا لذلك باستخدام سلاح نارى وأسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى مكان المجنى عليهما بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية، وقاموا بقتلهما.

 

 


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