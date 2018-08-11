اعتقال 3 كانوا "يخططون لهجمات" فى باماكو عشية الدورة الثانية للانتخابات

(أ ف ب)

أعلنت أجهزة الاستخبارات فى مالى، أنه تم السبت اعتقال ثلاثة أشخاص ضمن مجموعة "كانت تخطط لهجمات محددة الهدف" نهاية الأسبوع فى باماكو، وذلك عشية الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأفاد بيان لأمن الدولة أن الماليين الثلاثة الذين يشتبه بأنهم نفذوا هجوما فى أكتوبر 2016 أسفر عن ثلاثة قتلى، "كانوا يخططون لهجمات أخرى محددة الهدف فى باماكو نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف البيان أنه "خلال التخطيط لعملياتهم" التى لم تحدد طبيعتها، عمد "عناصر فى أمن الدولة" إلى اعتقال "قائد المجموعة عبد الرحمن ديالو المعروف بالادريس واثنين من مساعديه هما يورو دمبا ديالو وإبراهيم دياكيتي".

وقال مصدر أمنى مالى: "لا نريد راهنا الادلاء بتفاصيل كثيرة عن الأسلحة والذخائر التى عثر عليها، ولكن من المؤكد أنه فى هذه المرحلة من الانتخابات، من الأفضل أن يكونوا معتقلين"، موضحا أن الاعتقال تم فى حى شعبى بالعاصمة.

ودعى أكثر من ثمانية ملايين مالى الأحد إلى صناديق الاقتراع مجددا لانتخاب رئيس فى دورة ثانية تواكبها إجراءات أمنية مشددة فى بلاد لا تزال تواجه التهديد المسلح.

وأعلنت السلطات فى وقت سابق السبت أنه تم استنفار 36 ألف عسكرى لتأمين الاستحقاق الانتخابي.

وفى 29 يوليو، ظل 871 مكتب اقتراع من أصل 23 ألفا (نحو ثلاثة فى المئة) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما حال دون تمكين نحو 250 ألف مالى من الادلاء بأصواتهم وخصوصا فى وسط البلاد وشمالها، وفق السلطات.

وتحدث بيان أمن الدولة عن "مجموعة إرهابية" لافتا إلى أن المعتقلين الثلاثة نفذوا "هجوما محددا" على نقطة عبور تبعد 30 كلم من العاصمة ليل 24-25 أكتوبر 2016 اسفرت عن مقتل عنصرين أمنيين وحارس.

وبدا أولا أن هذا الهجوم إجرامى الطابع من دون استبعاد أن يكون اعتداء مسلح وخصوصا أن المهاجمين هتفوا "الله أكبر" قبل أن يفروا.