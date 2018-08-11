استبعاد مرشحين مرتبطين بجماعات مسلحة من الانتخابات البرلمانية فى أفغانستان

كابول (رويترز)

قال مسؤولون إن مفوضية الانتخابات الأفغانية استبعدت 35 مرشحا من التنافس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى خطوة تعتبر أول محاولة جادة لقطع أى صلة تربط بين نواب البرلمان والجماعات المسلحة.

وأصدرت اللجنة المستقلة المعنية بالنظر فى الشكاوى الانتخابية بيانا يتضمن أسماء المرشحين المستبعدين وبينهم نواب في البرلمان الحالى بعد أن قالت إن لهم صلات مباشرة بجماعات مسلحة محظورة.

وقدم أغلب من وردت أسماؤهم فى البيان طعونا قانونية ضد هذه الخطوة.

وقال مسؤولون فى اللجنة إن القائمة جاءت نتيجة تحقيق استغرق شهرا وأجرى بعد أن تلقى مكتبها شكاوى بحق مئات المرشحين من ناخبين فى 34 إقليما.

وقال المتحدث باسم اللجنة "استبعدنا مرشحين لأننا نريد أن تكون العملية نظيفة وأن نجرى فى النهاية انتخابات حرة ونزيهة".

وتعتبر الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر، بعد الكثير من التأخير، اختبارا مهما للديمقراطية فى البلاد التى تشهد حربا منذ 4 عقود، وتأتى تلك الانتخابات وسط تزايد هجمات طالبان ومسلحى تنظيم داعش الإرهابى الذين هددوا باستهداف العملية الانتخابية.