استئناف الرحلات فى مطار سياتل الدولى الأمريكى عقب تحطم طائرة ركاب

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أعلنت سلطات مطار سياتل الدولى فى ولاية واشنطن، اليوم السبت، استئناف الرحلات بشكل طبيعى فى المطار خاصة عقب حادث تحطم طائرة ركاب أقلعت من دون تصريح.

وقالت السلطات - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى - إن حادث تحطم طائرة الركاب المدنية التى أقلعت من مطار سياتل الدولى فى ولاية واشنطن بدون إذن، غير مرتبط بالإرهاب .

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن موظفا فى إحدى مطارات ولاية واشنطن الأمريكية غربى البلاد أقلع بطائرة بدون إذن قبل أن تتحطم قرب المطار، وقد هرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ وقوات الأمن إلى مكان الحطام فى ظل غياب أى معلومات عن مصير الشخص الذى اختطف الطائرة.