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إصابة 6 أشخاص فى تفجير انتحارى بإقليم بلوشستان الباكستانى

السبت، 11 أغسطس 2018 10:13 ص
إصابة 6 أشخاص فى تفجير انتحارى بإقليم بلوشستان الباكستانى الجيش الباكستانى- أرشيفية
أ ش أ
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أصيب 6 أشخاص فى تفجير انتحارى وقع بالقرب من حافلة كانت تقل موظفين يعملون فى مشروع سينداك للذهب والنحاس فى منطقة تشاجاى بإقليم بلوشستان الباكستاني.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن محمد هاشم غيلزاى مفوض منطقة كويتا قوله إن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من الحافلة، مشيرا إلى أن المصابين فى التفجير هم ثلاثة موظفين أجانب وثلاثة من عناصر الأمن.

وأشارت القناة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب، وأن قوات الأمن طوقت المنطقة التى وقع فيها التفجير لإجراء التحقيقات بشأنه.

يذكر أنه تم اكتشاف مخزونات من معدن النحاس فى منجم سينداك للذهب والنحاس الواقع فى إقليم بلوشستان فى سبعينيات القرن الماضى بالتعاون مع شركة هندسية صينية.

 


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