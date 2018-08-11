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السبت، 11 أغسطس 2018 09:58 ص
خالد صلاح
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إصابة 440 شخصا فى احتجاجات مناهضة للحكومة برومانيا

السبت، 11 أغسطس 2018 09:33 ص
إصابة 440 شخصا فى احتجاجات مناهضة للحكومة برومانيا اشتباكات فى رومانيا
أ ش أ
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أعلنت السلطات الرومانية أن 440 شخصا، من بينهم 24 عنصرا من شرطة مكافحة الشغب، تلقوا علاجا طبيا إثر اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى أعمال عنف.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، عن خدمات الطوارئ بوخارست-إلفوف قولها إنه من بين الأشخاص الذين تلقوا علاجا طبيا ، تم نقل 65 منهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم ترد أى تقارير فورية بشأن وقوع إصابات تشكل تهديدا على حياة هؤلاء الأشخاص.

وكان عشرات الآلاف من الرومانيين قد انضموا إلى احتجاج مناهض للحكومة أمس الجمعة حيث طالبوا الحكومة بتقديم استقالتها على خلفية مساعى لتغير قوانيين يقول عنها معارضون إنها ستصعب من ملاحقة الفاسدين قضائيا.

وقد تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف مساء أمس بعد أن ألقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه على المحتجين، كما قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات وقنابل الدخان على شرطة مكافحة الشغب.

من جانبه، أدان الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، الذى يعد ناقدا للحكومة اليسارية، التدخل الوحشى لشرطة مكافحة الشغب.

 

 


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