إصابة طفلة بالتسمم لتناولها بنزين عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيت طفلة بحالة تسمم إثر تناولها كمية من البنزين عن طريق الخطأ بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باستقبال مستشفى اشمون العام الطفلة " س .م. ع " سن عام ونصف ومقيمة عزبة أبو يوسف دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، بعد تناول بنزين حالتها العامة متوسطة، وتم تحويلها إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي " قسم السموم" .

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها " ا .س. ع " 32 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بأنها حال قيام ابنتها باللهو فى المنزل تناولت مادة البنزين من جركن موجود بالمنزل عن طريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 28801 جنح مركز أشمون لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة.