video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسناد إدارة نظام الاتصالات النووية الأمريكى إلى القيادة الاستراتيجية

السبت، 11 أغسطس 2018 12:06 م
إسناد إدارة نظام الاتصالات النووية الأمريكى إلى القيادة الاستراتيجية مبنى البنتاجون- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أسندت وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون – إلى قيادة العمليات الاستراتيجية فى الجيش الأمريكى مهمة الإشراف على إدارة نظام الاتصالات النووية الدفاعية ومنظوماتها لدى القوات المسلحة الأمريكية.

وتأتي أهمية تلك الخطوة من كون نظام الاتصالات النووية الدفاعية يشكل الرابط المباشر بين الرئيس الأمريكي وبين القوة النووية الأمريكية في أوقات الأزمات الكبرى و يتشكل هذا النظام من تركيب معقد يعتمد على الاتصالات الهاتفية والفضائية والخلوية والإشارات الرادارية.

وبموجب الإسناد الجديد فقد كلفت رئاسة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي قائد العمليات الاستراتيجية الجنرال جون هايتن بواجب الإشراف العام على نظام الاتصالات النووي المعروف كوديا / ان – سى – 3 / بما في ذلك القيام بأية عمليات تحديث و تطوير في هذا النظام لرفع كفاءته و مقاومة حواسيبه لمحاولات الاختراق و التعطيل المعادية من الخارج والإشراف على تشكيلات الغواصات التي تحمل صواريخ نووية أمريكية في منطقة خليج جورجيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون يمنع العسكريين من استخدام برمجيات تحديد المواقع

البنتاجون: نعمل مع حلفائنا فى الخليج للتأكد من تدفق التجارة والملاحة فى العالم

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

الولايات المتحدة




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة