إسناد إدارة نظام الاتصالات النووية الأمريكى إلى القيادة الاستراتيجية

أ ش أ

أسندت وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون – إلى قيادة العمليات الاستراتيجية فى الجيش الأمريكى مهمة الإشراف على إدارة نظام الاتصالات النووية الدفاعية ومنظوماتها لدى القوات المسلحة الأمريكية.

وتأتي أهمية تلك الخطوة من كون نظام الاتصالات النووية الدفاعية يشكل الرابط المباشر بين الرئيس الأمريكي وبين القوة النووية الأمريكية في أوقات الأزمات الكبرى و يتشكل هذا النظام من تركيب معقد يعتمد على الاتصالات الهاتفية والفضائية والخلوية والإشارات الرادارية.

وبموجب الإسناد الجديد فقد كلفت رئاسة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي قائد العمليات الاستراتيجية الجنرال جون هايتن بواجب الإشراف العام على نظام الاتصالات النووي المعروف كوديا / ان – سى – 3 / بما في ذلك القيام بأية عمليات تحديث و تطوير في هذا النظام لرفع كفاءته و مقاومة حواسيبه لمحاولات الاختراق و التعطيل المعادية من الخارج والإشراف على تشكيلات الغواصات التي تحمل صواريخ نووية أمريكية في منطقة خليج جورجيا.