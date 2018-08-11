أوقاف المنوفية: 381 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

المنوفية _ محمد فتحى

أنهت مديرية الاوقاف بمحافظة المنوفية، آخر استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة أنحاء المحافظة.

من جانبه أكد الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تحديد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك فى كافة مراكز المحافظة بإجمالى 381 ساحة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد.

وأشار إلى التنسيق المستمر بين المديرية ومديرية الأمن لتأمين تلك الساحات وتركيب بوابات إلكترونية لتأمين المصلين ورصد أى تجاوزات، وتم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتجهيز ساحات الصلاة بالفرش ومكبرات الصوت.

وأضاف أنه يوجد لكل ساحة أمام وخطيب بالإضافة إلى أمام وخطيب احتياطى للطوارئ، على أن يتم التنسيق الكامل بين مجالس المدن وإدارات الأوقاف بكل إدارة من أجل الوصول باليوم إلى النجاح دون أى معوقات.

كان الدكتور أيمن مختار السكرتير العام بمحافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية قد أكد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى، مشددا على تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لإحكام السيطرة الأمنية خلال أيام العيد وتواجد المسئولين بالشارع للتعامل مع مشاكل المواطنين عن قرب.