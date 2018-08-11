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السبت، 11 أغسطس 2018 07:22 م
خالد صلاح
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أنجولا تستضيف قمة لبحث ملفى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان

السبت، 11 أغسطس 2018 06:16 م
أنجولا تستضيف قمة لبحث ملفى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان رئيس أنجولا جوا لورينسو
لواندا (أ ف ب)
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تستضيف لواندا الثلاثاء، قمة إقليمية مخصصة لملفى جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، وفق ما اعلن وزير الخارجية الانغولي مانويل اغوستو.

وقال أجوستو فى مؤتمر صحفى السبت، إن القمة تهدف "إلى تحليل تطور الوضع فى جمهورية الكونغو الديموقراطية والاتفاقات الموقعة فى جنوب السودان من أجل السلام، وأيضا إلى تحليل الوضع السياسى والأمنى فى القارة".

وأوضحت الخارجية الأنغولية أن رؤساء الجابون على بونجو وأوغندا يويرى موسيفينى ورواندا بول كاجامى وزامبيا ادجار لونجو والكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا سيشاركون فى القمة.

وأحدث كابيلا مفاجأة الأربعاء، باختياره وزير الداخلية السابق والأمين الدائم للحزب الرئاسى إيمانويل شادارى مرشح الغالبية للانتخابات الرئاسية.

ويحظر الدستور على كابيلا الذى حكم لولايتين منذ 2001 الترشح لولاية ثالثة.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار الأحد فى الخرطوم اتفاقا لتقاسم السلطة، تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام نهائى يرى المراقبون انه صعب التحقق.

 


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