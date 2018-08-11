أمن المنوفية يشن حملات موسعة لتأكيد انضباط الشارع

المنوفية- محمود شاكر

أطلقت مديرية أمن المنوفية، حملات أمنية ومرورية مكبرة لضبط المحافظة، والقضاء على المخالفات، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية، وذلك تحت إشراف اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وعدد من القيادات بالمديرية لتأكيد انضباط الشارع دون تعنت أو إثقال على كاهل المواطنين، ومراعاة حقوق الإنسان، وحسن المعاملة.

وشنت المديرية، حملة بالظهير الصحراوى، بمركز السادات ضمت رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، ووحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، أسفرت عن فحص 6 مزارع بمدق الزلط واليافطة، وفحـص 31 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين عدا 2 حالة إيجابية، كما تم فحص 7 أشخاص سياسي تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 27 شقة مفروشة و70 شخصا جنائيا من قاطنيها بالبر الشرقي دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

كما شنت المديرية، حملة مرورية على كافة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات من المواقف العشوائية والانتظار الخاطئ، وتم تحرير 1مخالفة تقاضى أجرة زيادة عن التعريفة المقررة، و2 تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر داخل السيارة 7، و3 مخالفات موقف عشوائى.

كما تم ضبط 647 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 10 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها، وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات، حيث تبين أنها غير مبلغ بسرقتها، وجارى استدعاء مالكى السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .