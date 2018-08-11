أردوغان يحذر واشنطن من تدهور الشراكة وتحالفات بديلة

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حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى افتتاحية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، من أن شراكة الولايات المتحدة مع تركيا قد تكون فى خطر مؤكدا أن بلاده قد تبدأ بالبحث عن حلفاء جدد.

وبلغت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسى أدنى مستوى لها منذ عقود ، على خلفية عدة مسائل بينها اعتقال أنقرة للقس الأميركى آندرو برانسون اثر تهم تتعلق بالإرهاب.

وأدى تدهور العلاقات إلى تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسى مقابل الدولار. وتهاوت الليرة التركية بنسبة 16 % مقابل الدولار الجمعة مع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم التركيين.

وفي مقاله فى "نيويورك تايمز"، حذر اردوغان واشنطن من المخاطرة بعلاقاتها مع أنقرة، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع بلاده إلى البحث عن "أصدقاء وحلفاء جدد" ، وكتب "ما لم تبدأ الولايات المتحدة باحترام سيادة تركيا وإثبات أنها تتفهم المخاطر التي تواجهها بلادنا، فقد تكون شراكتنا فى خطر".

وأضاف "على الولايات المتحدة التخلى عن الفكرة الخاطئة بأن علاقتنا قد تكون غير متكافئة وأن تدرك حقيقة أن لدى تركيا بدائل قبل فوات الأوان".

وتابع أن "الفشل فى التراجع عن هذا التوجه أحادى الجانب والذى يفتقد إلى الاحترام سيدفعنا إلى البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد".