أردوغان: معدلات الفائدة يجب خفضها إلى أدنى مستوى

أ ف ب

وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت، معدلات الفائدة بأنها "أداة استغلال"، مطالبا بخفضها الى أدنى مستوى ممكن.

وقال أردوغان فى خطاب فى ريزى على البحر الأسود إن "معدلات الفائدة يجب خفضها إلى أدنى مستوى ممكن لأنها أداة استغلال تجعل الفقراء أكثر فقرا والاغنياء أكثر غنى".

وتعرض البنك المركزى التركى فى الأسابيع الأخيرة لضغوط بهدف رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضخم كبير وتدهور العملة الوطنية.

وتابع أردوغان أن اقتصاد بلاده لا يعانى من أزمة ولا يقف على شفا الإفلاس مشيرا إلى أن تذبذبات سعر الصرف هى "صواريخ" حرب اقتصادية تتعرض لها تركيا.

وأضاف الرئيس التركى، فى اجتماع بأحد دوائر حزب العدالة والتنمية فى مدينة ريزا الساحلية المطلة على البحر الأسود، أن تركيا تتأهب لتنفيذ تعاملات تجارية بالعملات المحلية مع كل من الصين وروسيا وأوكرانيا.