video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان: معدلات الفائدة يجب خفضها إلى أدنى مستوى

السبت، 11 أغسطس 2018 04:52 م
أردوغان: معدلات الفائدة يجب خفضها إلى أدنى مستوى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ف ب
إضافة تعليق

وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت، معدلات الفائدة بأنها "أداة استغلال"، مطالبا بخفضها الى أدنى مستوى ممكن.

وقال أردوغان فى خطاب فى ريزى على البحر الأسود إن "معدلات الفائدة يجب خفضها إلى أدنى مستوى ممكن لأنها أداة استغلال تجعل الفقراء أكثر فقرا والاغنياء أكثر غنى".

وتعرض البنك المركزى التركى فى الأسابيع الأخيرة لضغوط بهدف رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضخم كبير وتدهور العملة الوطنية.

وتابع أردوغان أن اقتصاد بلاده لا يعانى من أزمة ولا يقف على شفا الإفلاس مشيرا إلى أن تذبذبات سعر الصرف هى "صواريخ" حرب اقتصادية تتعرض لها تركيا.

وأضاف الرئيس التركى، فى اجتماع بأحد دوائر حزب العدالة والتنمية فى مدينة ريزا الساحلية المطلة على البحر الأسود، أن تركيا تتأهب لتنفيذ تعاملات تجارية بالعملات المحلية مع كل من الصين وروسيا وأوكرانيا.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان: أمريكا أدارت ظهرها لتركيا

أردوغان يلمح لاستعداد بلاده استخدام العملة المحلية في التجارة مع 3 دول

تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة