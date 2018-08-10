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الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:57 م
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8 طن نصيب الإسكندرية من صكوك لحوم أضاحى "الأوقاف" لتوزيعها على الفقراء

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:17 م
8 طن نصيب الإسكندرية من صكوك لحوم أضاحى "الأوقاف" لتوزيعها على الفقراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك اهتمام كبير بصكوك الأضاحى التى يتم توزيعها على الفقراء، بدءًا من أول يوم العيد طبقا لقواعد البيانات، بالتعاون مع المحافظات والتضامن الاجتماعى لوصول اللحوم إلى مستحقيها على حسب الشرع .
 
وأضاف خلال كلمته، بمعسكر ابو بكر الصديق فى الجلسة الافتتاحية لمعسكر الواعظات، أن نصيب الإسكندرية من لحوم الأضاحى سيكون 8 طن لحوم دفعة أولى، وتصل إلى 25 طن إجمالى حصة المحافظة على حسب تجميعها للصكوك.
 
وأكد جمعة، أن صكوك الأضحية تسهل على المواطنين الأضاحى لصعوبة شراء الأضحية وذبحها بالمنازل، حيث تنوب وزارة الأوقاف بهذه العملية وتضمن توزيع هذه الأضاحى على الفقراء بمنتهى الشفافية .
 
كما أكد أن هناك استفادة من جلود الأضاحى للاستفادة من أموالها البر، حيث تم شراء بإجمالى 2 مليون جنيه  لحوم الأضاحى، وشراء 7 سيارات للاسعاف، للاستفادة منها للمرضى وخدمة أبناء المحافظات .
 

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