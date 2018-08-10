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500 مركب تتحرك للصيد فى توقيت واحد بالبحر الأحمر أول سبتمبر لأول مرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:49 م
500 مركب تتحرك للصيد فى توقيت واحد بالبحر الأحمر أول سبتمبر لأول مرة مراكب الصيد تستعد لبدء الموسم
السويس- سيد نون
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لأول مرة في تاريخ افتتاح موسم الصيد منذ 30 عاما، ستتحرك أكثر من 500 مركب صيد من ميناء الأتكه للصيد بخليج السويس فى توقيت واحد، بعد موافقة هيئة الثروة السمكية على السماح لجميع أنواع مهن الصيد بالعمل فى خليج السويس والبحر الأحمر بموسم الصيد الجديد، ابتدءً من الأول من شهر سبتمبر القادم.
 
وقال بكرى أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أنه بالفعل قررت هيئة الثروة السمكية السماح بالصيد لجميع المراكب بجميع الحرف ويتجاوز عددها 500 مركب.
 
وأوضح أبوالحسن، أنه كان من المفترض أن تتحرك مراكب الصيد بمواعيد محددة، وكل مهنة على حده حتى لا يحدث ارتباك، خاصة أن لدينا العديد من حرف الصيد التى تعمل بخليج السويس، مثل حرفة الصيد الشنشولا، وحرفة الصيد السنار وغيرها، ولذلك طلبت مقابله وزير الزراعة لدراسة القرار.
 
وأشار أبو الحسن، إلى أن فترة وقف الصيد الأخيرة هى الأطول في تاريخ الصيد، حيث توقفت الحركة لأكثر من 6 أشهر، وتم صرف تعويضات لما يقرب من 3500 صياد يعملون بخليج السويس، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال لجنة قام بتشكيلها محافظ السويس اللواء أحمد حامد.

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