4.8 مليون مشترك بخدمة إظهار رقم الطالب.. و5.7 مليون بـ"ADSL"

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد المشتركين بالخدمات المضافة للتليفون الثابت حتى نهاية مايو الماضى، وبلغ عدد المشتركين بالشبكة المتكاملة للبيانات (ADSL) 5.7 مليون مشترك، وعدد المشتركين بخدمة إظهار رقم الطالب 4.8 مليون مشترك، وخدمة الانتظار 609 ألف مشترك.

وبلغ عدد المشتركين بخدمة التتبع 78874 مشترك، وبخدمة الشبكة القومية للمعلومات 2993 مشترك، وبخدمة المؤتمر الثلاثى 29675 مشترك، والمنع الكودى 689 ألف مشترك، وخدمة النداء الآلى 2.6 مليون مشترك، وخدمة النداء الدولى 15.4 مليون مشترك، والشبكة المتكاملة للبيانات ISDN بلغ 26911 مشترك.

ويشتكى بعض عملاء الهاتف الثابت من ارتفاع فواتير الهاتف الأرضى دون العلم أن هناك خدمات مضافة تحصل عليها رسوم إضافية بفاتورة الاستهلاك، ومنها الخدمات السابقة.

وبعض تلك الخدمات قد لا يعرفها المشتركين مثل خدمة المانع الكودى، وهى تسمح بالتحكم المطلق فى استخدام تليفونك وكذلك التحكم فى فاتورتك بمنع أى شخص من إجراء مكالمات من تليفونك، فعن طريق وجود رقم سرى خاص بك لن يستطيع شخص إجراء أية مكالمات إلا بمعرفتك، وخدمة المؤتمر الثلاثى وهى خدمة تسمح بوجود 3 أطراف بالمكالمة.

وتبلغ إجمالى سعة السنترالات 19 مليون و857 ألف خط حتى نهاية شهر مايو الماضى، ويبلغ عدد المشتركين فى التليفونات الثابتة 7 ملايين و721 ألف مشترك، لتبلغ نسبة الخطوط العاملة إلى السعة المتاحة 38.88 %.