35 عيادة طبية بمكة والمدينة وتوفير 15 طن أدوية لرعاية حجاج البعثة المصرية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية المصرية فى مكة المكرمة، إنه تم افتتاح 31 عيادة فى مكة و2 فى المدينة المنورة، وهناك عيادتين جديدتين سيتم افتتاحهما، والبعثة قامت بالكشف الطبى على أكثر من 13 ألف حاج وتم إسعافهم، موكدا أن عدد الحالات فى المستشفيات 18 حالة، وأغلبهم حالات قصور فى الشريان التاجى وحالات عناية مركزة وجلطات المخ، ويتم المتابعة عليهم متابعة جيدة منهم 3 حالات فى المدنية و15 حالة بمكة .

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "دى ام سى"، أن هناك حالة قلب مفتوح فى المدنية خرجت من الرعاية المركزة وحالتها مستقرة، ويوجد 13 حالة غسيل كلوى، وحالتين أورام، مؤكدا أن هناك تواصل مع السلطات بالسعودية للتعامل مع أى حالة مريضة بشكل جيد وممتاز.

وتابع أن البعثة لديها 15 طنا من الأدوية، مضيفا أن هناك فريق متابعة مع الحالات التى بالمستشفيات، وفريق طبى وقائى يعملى على توعية الحجاج وتعاون كبير من الحجاج مع الفريق.