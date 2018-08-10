video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

35 عيادة طبية بمكة والمدينة وتوفير 15 طن أدوية لرعاية حجاج البعثة المصرية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:30 م
35 عيادة طبية بمكة والمدينة وتوفير 15 طن أدوية لرعاية حجاج البعثة المصرية حجاج بيت الله الحرام
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية المصرية فى مكة المكرمة، إنه تم افتتاح 31 عيادة فى مكة و2 فى المدينة المنورة، وهناك عيادتين جديدتين سيتم افتتاحهما، والبعثة قامت بالكشف الطبى على أكثر من 13 ألف حاج وتم إسعافهم، موكدا أن عدد الحالات فى المستشفيات 18 حالة، وأغلبهم حالات قصور فى الشريان التاجى وحالات عناية مركزة وجلطات المخ، ويتم المتابعة عليهم متابعة جيدة منهم 3 حالات فى المدنية و15 حالة بمكة .

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "دى ام سى"، أن هناك حالة قلب مفتوح فى المدنية خرجت من الرعاية المركزة وحالتها مستقرة، ويوجد 13 حالة غسيل كلوى، وحالتين أورام، مؤكدا أن هناك تواصل مع السلطات بالسعودية للتعامل مع أى حالة مريضة بشكل جيد وممتاز.

وتابع أن البعثة لديها 15 طنا من الأدوية، مضيفا أن هناك فريق متابعة مع الحالات التى بالمستشفيات، وفريق طبى وقائى يعملى على توعية الحجاج وتعاون كبير من الحجاج مع الفريق.

 

 


إضافة تعليق

بعثة الحج

البعثة الطبية

عاجل

اخبار عاجلة

الصحة




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة