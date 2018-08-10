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282 من طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بمكتب تنسيق جامعة المنوفية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:49 م
282 من طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بمكتب تنسيق جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أعلن الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، أن مكتب التنسيق بالجامعة أنهى بالأمس أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، حيث استقبل على مدار ثلاثة أيام 282 طالبا وطالبة منهم 132 شعبة العلمى و 150 أدبى.
 
وأضاف معوض الخولى أن مكتب التنسيق بالجامعة لازال مستمر فى تأدية مهامه ومستمر فى قبول أوراق الطلاب المعاقين الحاصلين على الثانوية العامة 2018 حتى الخميس الموافق 30 أغسطس الجارى، مشيدا بمجهودات العاملين بالمكتب فى مساعدة الطلاب وتسجيل رغباتهم والإجابة على استفساراتهم.

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