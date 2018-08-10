27.1 مليار جنيه قيمة مشروعات القطاع العام نفذتها 25 شركة

كتبت- هبة حسام

بأيدى آلاف العمال المصريين، نفذت شركات القطاع العام/ الأعمال عشرات المشروعات الإنشائية والهندسية خلال العام المالى 2016/ 2017، وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الشركات المنفذة لمشروعات بقيمة 27.1 مليار جنيه خلال العام المالى المشار إليه 25 شركة.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة ضمن أحدث نشرات جهاز الإحصاء حول حجم التشييد والبناء لشركات القطاع العام / الأعمال والخاصة بالعام المالى 2016/ 2017، بلغ عدد العمالة المصرية التى شاركت فى المشروعات الهندسية والإنشائية المنفذة من قبل شركات القطاع العام، 117.538 ألف عامل، منهم 80.991 ألف عامل مؤقت و 36.547 ألف عامل دائم.

510.9 مليون جنيه تأمينات اجتماعية

بلغت القيمة الإجمالية لأجور العاملين بمشروعات "القطاع العام" خلال العام المالى 2016/ 2017 ما يزيد عن 5.3 مليار جنيه، بخلاف 510.9 مليون جنيه قيمة التأمينات الاجتماعية للعاملين ونحو 700 مليون جنيه مزايا عينية، ليصل إجمالى الأجور والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية التى تحملتها شركات القطاع العام خلال العام المالى المشار إليه نحو 6.5 مليار جنيه.

استحوذت مشروعات تشييد البنايات سواء سكنية أو إدارية أو صناعية وغيرها على أكبر عدد للعمالة المشاركة فى تنفيذ المشروعات الإنشائية من قبل القطاع العام، فمن إجمالى 117.5 ألف عامل –كما هو مذكور عالياً- اشتغل بتلك المشروعات التشيدية نحو 91.2 ألف عامل، تلاها مشروعات تشييد الطرق والسكك الحديدية والتى عمل بها ما يقرب من 14.5 ألف عامل مصرى.

مشروعات التشييد.. الأكثر عمالة والأعلى تكلفة فى الأجور

وكما استحوذت المشروعات التشيدية على أكبر عدد للعمالة، استحوذت أيضاً على أكبر قيمة للأجور النقدية، فمن إجمالى 6.5 مليار جنيه أجور وتأمينات ومزايا للعمالة المشتغلة فى مشروعات قطاع الأعمال خلال العام المالى 2016/ 2017، حصل العاملين فى مشروعات تشييد البنايات على ما يزيد عن 5.5 مليار جنيه أجور ومزايا عينية.

أيضاً جاءت مشروعات تشييد الطرق والسكك الحديدية فى المركز الثانى من حيث ارتفاع نصيبها من جملة الأجور التى تحملتها شركات القطاع العام خلال تنفيذها لمشروعات على مدار العام المالى 2016/ 2017.، حيث استحوذت مشروعات تشييد الطرق والسكك الحديدية على 470.4 مليون جنيه من إجمالى قيمة الأجور والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية المذكورة سابقاً.

21.6 مليار جنيه قيمة المشروعات التشييد

وفى سياق متصل، أشارت البيانات فى النشرة الإحصائية- التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها- إلى استحواذ مشروعات تشييد البنايات/ المبانى على النصيب الأكبر من إجمالى المشروعات الإنشائية التى نفذها القطاع العام/ الأعمال، بنسبة 79.8% من جملة المشروعات بقيمة تجاوزت 21.6 مليار جنيه.

تلاها مشروعات تشييد الطرق والسكك الحديدية، والتى استحوذت على نسبة 16.9% من إجمالى المشروعات المنفذة بقيمة 4.6 مليار جنيه، وفى المقابل استحوذت مشروعات المرافق على أقل نسبة من مشروعات القطاع العام، حيث لم ينفذ القطاع العام مشروعات فى هذا المجال سوى بقيمة 241 مليون جنيه فقط، من إجمالى 27.1 مليار جنيه القيمة الإجمالية للمشروعات المنفذة من قبل قطاع الأعمال.

"العاصمة" تستحوذ على النصيب الأكبر

وعلى مستوى المحافظات، استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مشروعات القطاع العام/ الأعمال المنفذة خلال العام المالى 2016/ 2017، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة بـ "العاصمة" 5.844 مليار جنيه، تلاها محافظة الجيزة بنحو 3 مليارات جنيه، وبحسب البيانات الإحصائية، جاءت محافظة الدقهلية الأقل نصيباً فى مشروعات القطاع العام، بقيمة 589 مليون جنيه فقط.