21 محطة فى محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" بعد حجزها للحكم

كتب إيهاب المهندس

بعد نظر 54 جلسة فى محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، مرت الدعوة بمجموعة من المحطات المهمة التي نسرد أهم وقائعها منذ نظرها قبل 40 شهرا وحتى حجزها لجلسة 12 أغسطس الجارى للنطق بالحكم.

المحطة الأولى.. تحديد الجلسة

مع مطلع عام 2015 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مارس 2015 لنظر أولى جلسات القضية أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

المحطة الثانية .. إنكار التهم

مع نظر أولى الجلسات تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، ونوه إلى أن المتهمين اعتنقوا الأفكار التكفيرية وتحدث عن جرائم القتل التى نفذها بعض المتهمين، وفيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

المحطة الثالثة.. فض الأحراز

فى 19 مايو 2015 نظرت المحكمة أولى جلسات فض الأحراز بالقضية وتنوعت الأحراز ما بين أسلحة نارية متنوعة وكتب تكفيرية، ورسائل دردشة سريبة بين المتهمين، وقوائم بالاغتيالات، وملفات لطرق تصنيع الصواريخ، وفى جلسة 2 يونيو طلب الدفاع توجيه تهمة الشهادة الزور لخبير الأدلة.

وضمت الأحراز ملفات عبر التفجيرات عن بعد بواسطة الهاتف المحمول، وضمت ملفات عن صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وملفات لطرق تصنيع السلاح الكيميائى،

المحطة الرابعة.. حبس متهم

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2015 المحكمة تستخدم حقها القانونى وتحرك دعوى جنائية ضد المتهم محمد إبراهيم وتقرر حبسه سنة بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة الخامسة.. إحالة منتصر الزيات للتأديب

فى 7 أكتوبر 2015 المحكمة تستخدم حقها القانونى وتحيل المحامى منتصر الزيات و5 آخرين من فريق الدفاع للمحكمة التأديبية لتخلفهم عن حضور الجلسة بدون عذر أو انتداب من ينوب عنهم ما عطل سير المحاكمة.

المحطة السادسة.. الحبس للمتهمين بتهمة إهانة المحكمة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2015، قامت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين المحبوسين وعددهم 18 متهما طبقا لحقها المخول بالقانون طبقا للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم سنة بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة السابعة.. رد المحكمة

طلب دفاع المتهم سيد عطا فى 16 مارس 2016 رد هيئة المحكمة، وعقب ذلك قررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

المحطة الثامنة.. رفض طلب الرد

فى 17 أبريل 2016 قررت محكمة استئناف القاهرة رفض طلب الرد المقدم من المتهم سيد عطا وقررت تغريمه 500 جنيه.

المحطة التاسعة.. تحديد جلسة لنظر الدعوى

بعد رفض طلب رد المحكمة المقدم من المتهم سيد عطا، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 مايو 2016 لنظر الدعوى.

المحطة العاشرة.. حبس المتهمين سنتين

فى جلسة 27 يونيو قامت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين المحبوسين وعددهم 18 متهما طبقا لحقها المخول بالقانون طبقا للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم سنتين بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة الـ 11.. للمرة الثالثة حبس المتهمين بتهمة إهانة المحكمة

فى جلسة 16 أكتوبر 2016 قامت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين المحبوسين وعددهم 19 متهما بعد القبض على متهم هارب، طبقا لحقها المخول بالقانون طبقا للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم سنتين بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة الـ 12.. طلب رد جديد

رغم رفض محكمة الاستئناف طلب رد هيئة المحكمة فى أبريل من عام 2016، إلا أن دفاع أحد المتهمين تقدم بطلب جديد لرد هيئة المحكمة، وقوبل طلب الرد بالرفض من محكمة استئناف القاهرة.

المحطة الـ 13 .. إحالة 4 من المحامين للمحكمة التأديبية

فى جلسة 13 أغسطس 2017 قررت المحكمة إحالة 4 من أعضاء فريق الدفاع بجلسة للمحكمة التأديبية، لإخلالهم بواجبات وظيفتهم التى يفرضها قانون المحاماة وعدم حضورهم الجلسة ما عطل سير المحاكمة.

المحطة الـ 14 .. نقل انعقاد المحاكمة

عقدت جميع جلسات الدعوى على مدار 29 شهرا بأكاديمية الشرطة، وفيما نقلت جلسات المحاكمة فى أغسطس 2017 لقاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

المحطة الـ 15.. انتداب محامين جدد

كنوع من تعطيل نظر المحاكمة قرر دفاع المتهمين الانسحاب من الدعوى، ما جعل المحكمة تنتدب محامين جدد للترافع عن المتهمين.

المحطة الـ 16.. الانتهاء من عرض الأحراز

جلسة 18 مارس هى آخر جلسة لنظر أحراز القضية والتىى استمر فضها وعرضها على مدار أكثر من 40 جلسة.

المحطة الـ 17.. أقوال مجرى التحريات

استمعت المحكمة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2018 لأقول مجرى التحريات فى الدعوى، وأكد أن الواقعة مر عليها وقت طويل ولا يتذكرها، وعملا بنص المادة 289 من قانون الإجراءات أمرت المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة أقوال الشاهد التى أدلى بها فى التحقيقات، وعقب ذلك تحدث الشاهد عن محاور التى اتخذها التنظيم وتحدث عن مهمة المحور الأول والذى يعمل على تلاشى الرصد الأمنى وعن باقى المحاور، وكما تحدث عن الثلاث مجموعات التى يضمها المحور العسكرى، وتحدث عن اعتناق المتهمين للأفكار التكفيرية

المحطة الـ 18.. تحريك دعوى جنائية جديدة

استخدمت المحكمة حقها القانونى وحركت دعوى جنائية ضد المتهم سيد عطا فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 بعد توجيه عبارات مسيئة لممثل النيابة أثناء مرافعته، ثم توجيه عبارات للمحكمة اعتبرتها إهانة لها، وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس سنتين.

المحطة الـ 19.. مرافعة النيابة

استمعت المحكمة لمرافعة ممثل نيابة أمن الدولة والذى طالب بتوقيه أقصى عقوبة على المتهمين فى ختام مرافعته.

المحطة الـ 20 ... مرافعة الدفاع

على مدار 6 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع وكان آخرها الجلسة التى انعقدت يوم 8 أغسطس الجارى.

المحطة 21 ... حجز الدعوى للحكم

بعد مرور 40 شهرا على نظر الدعوى قررت محكمة الجنايات حجز الدعوى لجلسة 12 أغسطس الجارى للنطق بالحكم.