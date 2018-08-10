15 معلومة عن إنجازات ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت- هبة حسام

منذ أن عُين أول مجلس إدارة لها فى نوفمبر 2015، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسير فى طريق تنمية محور القناة، وخلق منطقة اقتصادية متكاملة تكون بمثابة نافذة على العالم.

وعلى مدار الأعوام السابقة، الكثير من الإنجازات، حققتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سواء من خلال توقيع بروتوكولات لمشروعات كبرى جديدة أو من خلال انهاء تنفيذ عدد من الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لمشروعات أخرى.

ومن أكثر الأعوام التى شهدت شوطاً كبيراً من انجازات الهيئة الاقتصادية فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو عام 2018، فمنذ أن بدأ العام وتوالت بروتوكولات المشروعات الكبرى التى وقعها الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، والتى جذبت العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا بالإضافة لما انتهت الهيئة من تنفيذه من مشروعات.

طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ننشر أهم انجازات ومشروعات الهيئة منذ بداية عام 2018 وحتى الآن فى 15 معلومة..

1- تم تسليم أراضى بولاريس والسخنة للبتروكيماويات، فى 11 يناير 2018 للمستثمرين الذين تم توقيع عقود معهم فى نوفمبر 2016 لتنفيذ مشروعات بالمنطقة الجنوبية "العين السخنة".

2- تسليم العقود والتى تعد المرحلة النهائية من التعاقد، يعنى بدء تنفيذ الجدول الزمنى لإنشاء البنية الأساسية.

3- الانتهاء من المحطة الرئيسية للمحولات المغذية للمنطقة الاقتصادية بالكامل جهد 22/22/220 كيلو فولت إجمالية 2 فى 125 ميجا فولت أمبير، خلال يناير 2018.

4- فى 27 فبراير 2018، تم توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "السخنة العالمية" لمساحة 30 كيلو متر.

5- مشروع "السخنة العالمية" تساهم فيه المنطقة الاقتصادية بنسبة 51 % وموانئ دبى العالمية بنسبة 49%.

6- المشروع يستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بـ500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.

7- فى أبريل 2018، تم توقيع مذكرة تفاهم مع أهم وأكبر الموانئ البرازيلية فى أمريكا اللاتينية وهى مينائى سانتوس وايتاكاى لأغراض التدريب ولتبادل الخبرات.

8- توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة المناطق الصناعية، خلال أبريل 2018، وهى شركة تسعى لأن تصبح رائدة فى مجال دعم الاستثمار والتركيز على توفير مناخ استثمارى تنافسى للمستثمريين الأجانب والمحليين.

9- إنشاء مشروع للزجاج بتكنولوجيا أوروبية بنحو 250 مليون دلاور فى 19 أبريل 2018.

10- توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف ثلاثى لتطوير مشروع الميناء الجاف بسادس من أكتوبر، كمشروع هام يخدم مشروعات أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة بمصر، فى 7 مايو 2018.

11- إطلاق مشروع "ترانس لوج ميد" لخدمة الموانئ المصرية والأرورمتوسطية، فى 8 مايو 2018.

12- خلال يونيو 2018، تم الانتهاء من مخطط الطرق 100 كيلو متر للمرحلة الأولى، 60 كيلو متر طولى، ومرحلة ثانية بـ40 كيلو متر طولى.

13- تم التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى النمسا للتعاون فى مبادرات التعليم والتدريب المهنى للعاملين بالمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، خلال يونيو 2018.

14- فى 26 يونيو 2018، تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "أجيلتى" لإنشاء مركز لوجيستى فى منطقة شرق بورسعيد.

15- توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالعين السخنة فى 30 يونيو 2018، على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 10.9 ميار دولار "200 مليار جنيه".