وكيل "تعليم الدقهلية" يطمئن على استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية

أنهت مديرية التربية والتعليم كافه الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة فى دور أغسطس ٢٠١٨/٢٠١٧.

و أكد على عبد الرؤوف - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فى تصريحات صحفية بأنه تم عمل برتوكول تعاون مع الجهات المعنيه والاجهزة التنفيذيه بالمحافظة(مديريه الامن_الصحة__الكهرباء_التموين) كل فى اختصاصه وسوف تبدأ امتحانات الثانويه العامه يوم غدا السبت الموفق ٢٠١٨/٨/١١ وتنتهى فى٢٠١٨/٨/٢٠ وسوف يؤدى الامتحان ٦٢٤٠طالب وطالبة امام ١٩ لجنه، منهم ١٧ لجنه بمدارس التعليم العام، و لجنه بسجن جمصه، و لجنه بمدارس المتفوقين.

وأضاف عبد الرؤوف أنه تم عمل برتوكولات تعاون مع كل من مديرية الامن لتأمين اللجان الامتحانيه ومركز توزيع الاسئله و مديرية الصحة لتوفير طبيب لكل لجنه أو زائرة صحيه، و التموين لتوفير احتاجات الملاحظين المقيمين بالاستراحات، وتم تجهيز اللجان الامتحانية بالمراوح والإضاءة الكافية وتم عمل صيانة كاملة بكل اللجان الامتحانية لدورات المياه وتزويدها بالمنظفات.

وصرح عبد الرؤوف انه اصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة الحزم ومنع الغش بكل صورة وتوفير الراحة والهدوء لابنائنا الطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب و استخدام التليفون المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجنة ووضع التعليمات الامتحانية فى مكان بارز وواضح للجميع وكذلك وضع اللوائح الإرشاديه للجنة لتسهل على الطلبة معرفة لجانهم.