وفد "البرلمان الأفريقى" يصل المتحف المصرى فى جولة سياحية

كتبت : نورا فخرى

وصل وفد لجنة الزراعة والبيئة والموارد المائية بالبرلمان الأفريقى، اليوم الجمعة، منذ قليل إلى المتحف المصرى فى إطار جولته السياحية، اليوم الجمعة، والتى تشمل أهرامات الجيزة، وذلك بصحبة النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والنائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، ونائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأفريقى.

ومن المتوقع أن يستضيف مجلس النواب غداً السبت، فى أخر أيام زيارة وفد البرلمان الأفريقى، ورشة عمل عن الأمن الغذائى لدول شمال أفريقيا برعاية النيباد واتحاد شمال المغرب العربى.

ويضم وفد البرلمان الأفريقى، مانديلا مانديلا حفيد زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، الذى أكد فى الجلسة الافتتاحية أمس بمقر البرلمان المصرى، حق الدول الأفريقية فى التنمية الاقتصادية، وأن التنمية الريفية هى قاطرة التنمية فى أفريقيا.