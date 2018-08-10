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الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:43 م
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وزير الشباب والرياضة: "المراكز الشبابية ستكون آداه تنويرية فى المجتمع"

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:04 م
وزير الشباب والرياضة: "المراكز الشبابية ستكون آداه تنويرية فى المجتمع" جانب من الجلسة الافتتاحية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أهمية المراكز الشبابية خلال الفترة المقبلة، وأنها ستكون آداة تنويرية، وستهتم بالعديد من الجوانب المتعددة منها الأخلاقية والولاء والانتماء.
 
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، أنه أبدى استعداده لتطوير ملاعب المعسكر وتطويرها والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأوقاف، لتنمية مهارات الأئمة الرياضية، كما رحب بوجود أحد الأبطال الرياضيين بمديرية الأوقاف بالإسكندرية ويعمل إمام.
 
وأكد صبحى، أن وزارة الشباب هدفها غرس القيم فى المناحى المتعددة من الحياة، والاهتمام بالشباب والاسلوب التربوى لهم ، كما أن التعاون بين وزارة الشباب والمؤسسات سيكون لها ثمار جيد على كافة القطاعات.
 
 

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