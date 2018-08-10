وزير الخارجية الصربى: لا توجد دولة تدافع عن مصالح صربيا مثلما تفعل روسيا

بلجراد (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الصربى، إيفيتسا داتشيتش، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد دولة تدافع عن مصالح صربيا كما تفعل روسيا، وخصوصا فيما يتعلق بمشكلة كوسوفو.

وقال داتشيتش خلال زيارة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية لبلجراد: " نحن نؤيد بقوة تنمية العلاقات السياسية مع روسيا على أساس الشراكة الاستراتيجية، تاريخياً، نحن شعبان شقيقان، ودائماً ما كان بين بلدينا علاقات ودية استثنائية، علاقات ود فقط.

وفى هذا الصدد، أود أن أعرب عن امتنانى الكبير للدعم الذى تقدمه روسيا لصربيا عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الإقليمية وسيادتنا ، لا توجد دولة تدافع عن مصالح صربيا مثلما تفعل روسيا".

وأضاف أن بلجراد لن " تتخذ أى قرار قبل إخطار شركائنا الاستراتيجيين بهذا الشأن".

كانت زاخاروفا قد وصلت إلى بلجراد بدعوة من داتشيتش.