وزير الأوقاف: المتهربون من أموال الضرائب لا صوم لهم ولا صلاة ولا حج

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حرمانية أخذ أموال المال العام، فهو أشد ظلما من أكل المال الخاص، موضحا أنها أموال الشعب ومن يعتدى عليها كأنه اعتدى على أموال الشعب بأجمعه.

وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، أن من يعتدى على المال العام أو يسهل الاعتداء عليه أو المتهربين من أموال الضرائب أو استحقاقات الجمارك عليهم إثما كبيرا ولا يصلح له صيام ولا صلاة ولا حج بيت الله الحرام.

وأكد جمعة على فضل صيام يوم عرفة بنية صادقة وغفر الذنوب فهى سنة مؤكدة وضرورة والالتزام بأركان الإسلام الخمسة والحفاظ على الموضوع قوات واستغلال هذه الأيام المباركة فى التقرب من الله.

كما أكد على أهمية صكوك الأضاحى وإخراج الصدقات لضمان توزيعها على الفقراء.

ومن المقرر فتح معرض الشئون الإسلامية بمسجد القائد إبراهيم وافتتاح معسكر الواعظات بمعسكر أبو بكر الصديق.