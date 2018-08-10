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الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:37 ص
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بعد اجتماعهما ببروكسل..

وزيرا خارجية بلجيكا وإيطاليا يتفقان على التعاون فى النقل والطاقة والثقافة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:33 ص
وزيرا خارجية بلجيكا وإيطاليا يتفقان على التعاون فى النقل والطاقة والثقافة ديديه ريندرز
كتب : أحمد علوى
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قال وزير الخارجية البلجيكى ديدييه ريندرز فى اول تعليق له بعد الاجتماع الذى تم فى بروكسل مع نظيره الايطالى الجديد اينزو موافيرو ميلانسيسى ان بلجيكا وإيطاليا اتفقتا على تعزيز علاقاتهما السياسية.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، واتفقا الوزيران على إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة إنهما من الأعضاء المؤسسين لكل من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو.

وتم تكليف الوزارتين بإضفاء الطابع الرسمى على الاتصالات الوزارية التى يمكن تمديدها لتشمل مجالات محددة مثل الثقافة والنقل والطاقة.

وأوضح ريندرز أن هذا الأمر لإرساء علاقة أكثر سياسية يمكن أن يؤدى إلى إنشاء مؤسسات مشتركة.

وعقد الوزيران اجتماعا طويلًا لأول مرة فى قصر إيجمونت ، وشارك فيه موافيرو ميلانيسى فى احتفال لإحياء ذكرى كارثة بوا دو كازيير فى مارسينيل (شارليروى).

 


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