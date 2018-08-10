نكشف تفاصيل قتل عامل الوراق لشقيق طليقته أثناء نومه بسبب الخلافات العائلية

كتب بهجت أبو ضيف

شاب فى مقتبل عمره، رفض الزواج بعد وفاة والدته تنفيذا لوصيتها برعاية شقيقته المطلقة وأطفالها، بعد أن غدر بها زوجها وأساء معاملتها طوال فترة الزواج، حتى انتهى الأمر بينهما بالطلاق.

جاهد "هانى" فى عمله كبائع خردة، وأصر على تنفيذ وصية والدته، إلا أن طليق شقيقته كان له رأى آخر، حيث اتخذ قرارا بإنهاء حياته وقتله بسبب الخلافات العائلية السابقة بينهما، فتوجه إلى مسكن الضحية وسدد له عدة طعنات أثناء نومه حتى فارق الحياة، لتنتهى مسيرة شاب شهد له جيرانه وسكان منطقة كفر السليمانية بالوراق بحسن الخلق، ويلقى رجال المباحث القبض على المتهم.

هانى البرنس صديق المجنى عليه ذكر أن المتهم بارتكاب الجريمة وهو طليق شقيقة المجنى عليه كان دائم الخلاف مع مطلقته وأفراد أسرتها، خلال فترة الزواج وبعد طلاقهما، حيث كانت المشادات والمشاجرات مستمرة، نظرا لسوء سلوك المتهم، كما أنه كان دائم الاعتداء على مطلقته وتوجيه الإهانات لها أمام أهالى منطقة كفر السليمانية بالوراق.

وأضاف صديق المجنى عليه أن "هانى" كان أخبره قبل مقتله أن والدته أوصته بشقيقته وأطفالها، وأنه كان بارا بشقيقته وقضى حياته فى رعايتها، حيث كان متكفلا بكافة المصاريف الخاصة بها، مؤكدا أن الضحية كان من أطيب وأجمل الشخصيات التى عرفها، حيث كان يتميز بالخلق العالى، وطوال حياته لم يتسبب فى غضب أى شخص منه، حيث كانت الابتسامة لا تفارق وجهه.

ومن جانبها ذكرت مروة حامد من أفراد أسرة المجنى عليه، أن المجنى عليه رفض الزواج بسبب التكفل بشقيقته وأطفالها بعد طلاقها من المتهم، ويوم الحادث توجه المتهم لمسكن المجنى عليه، وانتهز فرصة نومه، واعتدى عليه بسكين، فسدد له عدة طعنات بأنحاء جسده أسفرت عن مفارقته الحياة.

وأضافت أن الجانى كان دائم الشجار مع طليقته، ولكونه شخصا غير سوى بشهادة الجميع دبر لقتل المجنى عليه أثناء نومه فى وضح النهار.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه قسم شرطة الوراق، يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة كفر السليمانية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجنى عليه يدعى "هانى جلال" بائع خردة، وأن المتهم بارتكاب الجريمة هو طليق شقيقته الشهير بــ" سعد السمكرى" عامل.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.