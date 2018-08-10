موجز أخبار6.. المالية تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة 16 أغسطس بمناسبة العيد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، المالية تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة 16 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

توفى منذ قليل فى منزله بمنطقة الزمالك الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث كان يعانى من بعض أمراض الشيخوخة، فضلا عن بعض المضاعفات فى القلب.

يفتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غدا السبت، موسم جنى القطن بـ3 محافظات، حيث يبدأ بمحافظة الفيوم، وبنى سويف، ثم المنيا، و يرافقه فى الجولة العديد من قيادات الوزارة وعدد من مدراء معاهد البحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية ووكلاء وزارة الزراعة بـ3 محافظات.

أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بيانا يؤكد فيه إيقاف كالوشا بواليا رئيس الاتحاد الزامبى وعضو اللجنة التنفيذية فى الاتحاد الأفريقى "كاف" لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف فرانك سويسرى.

قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إنه لضمان شراء المواطنين خروف جيد كأضحية، لابد من التأكد من عدة أمور من بينها، ملاحظة حالة صوف الخروف، والتى يمكن التأكد من صحتها من خلال جذبها بعيدا عن جسد الخروف، وفى حال استجابتها بسهولة يعد ذلك دليلا على ضعف صحته، بالإضافة لضرورة أن تكون رقبة الخروف ليست نحيفة، والرأس لابد أن تكون صغيرة ليست كبيرة بشكل مبالغ فيه.

أكدت المطربة اللبنانية ميريام فارس، أنها تمر بحالة صحية حرجة، فيما نفت إصابتها بمرض السرطان.

تنطلق اليوم، الجمعة، أقوى وأعرق بطولة دورى فى كرة القدم، وهى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهى مسابقة لا تعرف سوى الإثارة والمتعة والسرعة، وذلك بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقى مانشستر يونايتد وليستر سيتى.

تراجعت الليرة التركية، بنسبة 19% فى يوم واحد مقابل الدولار، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا ليست جيدة فى الوقت الحالى.

تلقى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورئيس منطقة الإسكندرية اتصالا من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك يخطره بموافقة القيادات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة القادسية الكويتى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 لمنافسات البطولة العربية بدلاً من 5 آلاف.

كذب الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، ادعاءات ومزاعم ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بأنها كانت على علاقة بابنته "حلا" أثناء فترة اعتزالها الفن، وارتدائها النقاب، مطالبًا الإخوان والسلفيين بالكف عن هذا الأمر وعدم التحدث فيه مرة أخرى، مؤكدا أنه تفاجأ بإعلان ابنته خلع الحجاب لكنها مفاجأة أسعدته وأسرت قلبه.

يبدأ جهاز حماية المستهلك غدا السبت، تنفيذ مبادرة وطنية تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة والذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

أصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا ليست جيدة فى الوقت الحالى.

لا تزال الإصابة القوية التى تعرض لها النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى عالقة فى أذهان يورجن كلوب المدير الفنى لـ"الريدز".

قال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية المصرية فى مكة المكرمة، إنه تم افتتاح 31 عيادة فى مكة و2 فى المدينة المنورة، وهناك عيادتين جديدتين سيتم افتتاحهما، والبعثة قامت بالكشف الطبى على أكثر من 13 ألف حاج وتم إسعافهم، موكدا أن عدد الحالات فى المستشفيات 18 حالة، وأغلبهم حالات قصور فى الشريان التاجى وحالات عناية مركزة وجلطات المخ، ويتم المتابعة عليهم متابعة جيدة منهم 3 حالات فى المدنية و15 حالة بمكة .

أصدرت وزارة المالية، كتاباً دورياً رقم 61 لسنة 2018، بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهرى أغسطس وسبتمبر 2018، حيث يتم صرف مرتبات وأجور شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس، ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

حددت وزارة التعليم العالى الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة غدا السبت 11 أغسطس الجارى.

مبادرات مشبوهة تطلق بين الحين والآخر للمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية ، منذ ثورة 30 يونيو 2013 ، وحتى الآن ، تواصل الجماعة الإرهابية الزج بهذه المبادرات على ألسنة مناصرين لهم ، والتى كان آخرها المبادرة التى عرضها معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق وأحد قيادات ما يسمى بالتيار الديمقراطى ، والتى تضمنت فيها كافة الحقوق للجماعة الإرهابية ، وحصلت على دعم كبير من خلال وسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية فى الخارج .