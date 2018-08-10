موجز أخبار الـ1.. المالية تشدد على صرف مستحقات العاملين من يوم 25-28 شهريا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان "التعليم العالى" مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، وتشديد المالية على الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالدولة من يوم 25-28 شهريا.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالى، فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى امتحانات الشهادات الفنية (الدور الأول) العام 2018، بدءًا من الإثنين المقبل وحتى يوم الأحد 19 أغسطس.

وفد "البرلمان الأفريقى" يصل المتحف المصرى فى جولة سياحية

وصل وفد لجنة الزراعة والبيئة والموارد المائية بالبرلمان الأفريقى، اليوم الجمعة، منذ قليل إلى المتحف المصرى فى إطار جولته السياحية، اليوم الجمعة، والتى تشمل أهرامات الجيزة، وذلك بصحبة النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والنائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، ونائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأفريقى.

فيديو.. تعرف على أبرز 10 شائعات نفتها الحكومة خلال 4 أيام

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقريره الدورى للشائعات، انتشار 10 شائعات، خلال الفترة من 6 وحتى 10 أغسطس، وتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لنفيها وتوضيح الحقيقية.

صور.. الداخلية تحبط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر عبر قناة السويس

فى ضربة أمنية ناجحة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى ضبط حاوية بداخلها 4,600 مليون قرص مخدر.

"مدبولى" يجتمع بوزراء اللجنة الاقتصادية ويناقش مقترحات خفض الدين العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية.

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

أكد ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى،على قوة الصلة الوثيقة بين إيطاليا ومصر، فى تصريحات صادمة لقناة الجزيرة، حيث قال فى حديثه:" لا يمكن بأى حال من الأحوال إلغاء العلاقات مع مصر لأى سبب بما فى ذلك قضية ريجينى".

الصالة الموسمية بالمطار تستقبل اليوم 4935 حاجا للسفر للأراضى المقدسة

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 4935 حاجا، ما بين حجاج القرعة والتضامن وبعثات الداخلية، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت من جنسيات أخرى.

الدكتورة جيهان صالح مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى الدكتورة جيهان ممدوح محمد صالح، العمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء.

"معلومات الوزراء" يكشف حقيقة سرقة أيقونة أثرية للمسيح والعذراء من المتحف القبطى

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بسرقة أيقونة أثرية للسيد المسيح والسيدة العذراء من المتحف القبطى، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى أكدت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهًا شهريًا، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

"الإفتاء" تنفى استطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن قيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام.

البيئة تكشف حقيقة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع

نفت وزارة البيئة ما تردد عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).

التعليم تنفى تغيير جدول امتحانات الدور الثانى لـ"الثانوية العامة"

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تغيير جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لتزامنها مع أجازة عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

الكهرباء تؤكد عدم وجود زيادة جديدة فى فواتير الاستهلاك خلال العام الجارى

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، ما تردد من أنباء تفيد اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.

التعليم تنفى طباعة كتب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالعربية

تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم حول ما تردد من أنباء عن طباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية للغات باللغة العربية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم طباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى باللغة العربية للمدارس الرسمية للغات وهو ما يتنافى مع طبيعة مناهجها التي تُدرس باللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى أنها لم ترسل أى كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت فى المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حالياً من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأى العام.

المالية ترد على شائعات حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تصدر أى تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة فى ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.

التموين تنفى زيادة أسعار السكر بالأسواق

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3 ‏آلاف جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل ‏قاطع، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكل أنواعه بما فيها ‏السكر التموينى (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات فى أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة فى الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أى نقص فى الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

الزراعة توافق على استيراد سلالات مميزة من الأغنام والماعز

وافقت لجنة الفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والمُشكلة بالقرار الوزارى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد.

التعليم تطبق نظام المواد الممتدة على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أكدت فيه وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة بالصف الأول الثانوى وقف العمل بالمواد 1 و2و4 من القرار الوزاري رقم 274 الخاصة بنظام الدراسة فى الصف الثانى الثانوى والجداول الملحقة به.

"الإسكان" تمهل المخصص لهم أراض صغيرة عاما لإنهاء تنفيذ وحدة سكنية على الأقل

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح العملاء المُخصص لهم أراض مساحات صغيرة، بنشاط (سكنى تجارى)، دون الأراضى الواقعة بمركز الخدمات للأحياء أو المدينة، مهلة عام، بدون مقابل للانتهاء من تنفيذ وحدة سكنية على الأقل مع التشطيب الخارجى للمبنى والسور، طبقاً للاشتراطات البنائية لقطعة الأرض، على أن يتم تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 على قطعة الأرض فور انتهاء المهلة.

اليوم.. مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3350 حاجا للأراضى المقدسة

تستمر مصرللطيران فى تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة من مطار القاهرة والمطارات المصرية لأداء مناسك الحج، حيث من المقرر أن تسير اليوم الجمعة، 15 رحلة جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة.

المالية تشدد على الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالدولة من يوم 25-28 شهريا

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية كتابًا دوريًا رقم (100) لسنة 2018 يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف مستحقات العاملين في المواعيد المحددة لها، ويتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد في حال ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

تأخر قطار القاهرة - أسوان ساعتين ونصف نتيجة عطل فنى بمحطة بنى سويف

أعلنت هيئة السكة الحديد تأخر قطار رقم 996 ركاب مكيف القاهرة/ أسوان صباح اليوم الجمعة، نتيجة عطل فنى مفاجئ بالجرار أثناء قيامه من رصيف محطة بنى سويف.

لاعب برازيلى يفسد انتقال شيكابالا إلى الاتفاق السعودى

تأكد عدم انتقال محمود عبد الرازاق "شيكابالا"، لاعب الزمالك، لنادى الاتفاق السعودى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تفاصيل جديدة فى قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس.. إحالة الواقعة لنيابة استئناف الإسكندرية.. والاستماع لأقوال الراهب فلتاؤس فى محاولته الانتحار.. انتهاء التحقيقات مع 145 راهبا.. ولجنة لكشف أسباب تعطل كاميرات بالدير

قرر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون لنيابة استئناف الإسكندرية، لاستكمال التحقيقات فيها، وسرعة كشف غموض وملابسات الواقعة.

قطار التنسيق فى محطاته الأخيرة.. التعليم العالى تبدأ تنسيق الشهادات الفنية الإثنين بحد أدنى 60% حتى 19 أغسطس..الطلاب يسجلون الرغبات طبقا لشرائح المجموع..والأعداد المقرر قبولها بنسبة 10% من المقبولين من الثانوية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق تنسيق الشهادات الفنية يوم الإثنين المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 19 أغسطس الجارى، وذلك بحد أدنى 60% للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية بالدور الأول عام 2018، حيث إن تنسيق هذه الشهادة يعد آخر تنسيق لشهادة متوسطة بعد الانتهاء من الثانوية العامة وبدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

"التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية" تبحث تجفيف منابع التمويل.. اللجنة تؤكد صحة صدور قرار التحفظ على 2900 إرهابى.. وتتسلم أحكام إدراج 441 بحركتى حسم ولواء الثورة.. والأجهزة الأمنية ترصد شخصيات وتتعقب أموالهم

كشفت مصادر رفعية المستوى، أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، عقدت أولى اجتماعاتها مؤخرا بمقر اللجنة بتشكيلها الجديد المكون من 7 رؤساء بمحاكم الاستئناف بعد صدور القانون المنظم لها لبحث آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب واستمرار التحفظ على الشخصيات التى تقوم بدعم الإرهابيين خلف الستار .

"10 شائعات فى 4 أيام".. الحكومة تنفى زيادة أسعار السكر.. و الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.. وتؤكد عدم وجود زيادة جديدة بفواتير الكهرباء حاليا.. ولا تغيير بجدول امتحانات الدور الثانى للثانوية

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقريره الدورى للشائعات ، انتشار 10 شائعات ، خلال الفترة من 6 وحتى 10 أغسطس، وتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لنفيها وتوضيح الحقيقية.

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

اعتمد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبوستيت الخريطة الخاصة بطرح الأضاحى البلدية من قطاعات وزارة الزراعة، وشملت الخريطة أعداد الرؤوس والكميات المتاحة، بكل محافظة، والأسعار التى سيتم البيع بها للمواطنين، كأضحية بـ13 محافظة، فيما تمت مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.