مقتل 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بمدينة فريدريكتون الكندية

كتب محمد سعودى

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، مقتل أربعة على الأقل فى حادث إطلاق نار بمدينة تقع شرق البلاد، كما نصحت المواطنين وسائقى المواصلات بضرورة الابتعاد عن مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة الكندية فى سلسلة تدوينات على موقع "تويتر"، أن حادث إطلاق النار ما زال مستمرا فى مدينة فريدريكتون وسقوط عدد من الضحايا.

وقالت شرطة مدينة فريدريكتون :"على السكان تجنب المنطقة والبقاء فى منازلهم، مع غلق الأبواب والنوافذ من أجل سلامتهم".



تدوينة تابعة لشرطة كندا