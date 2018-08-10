مقتل رقيب وإصابة 6 من قوات الدرك الأردنية فى انفجار بمحافظة البلقاء

(أ ش أ)

توفى رقيب دركى (شرطة) أردنى وأصيب أربعة آخرون من أفراد الدرك واثنان من مرتبات الأمن العام الأردنى بانفجار مركبة تابعة لقوات الدرك خارج منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمان).

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن حادث الانفجار وقع فى مركبة تتبع لمحطة أمنية لقوات الدرك أثناء اصطفافها فى الطوق خارج موقع المهرجان.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمنى قوله إن التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار، وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها، مشيرة إلى حضور وزير الداخلية الأردنى ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدنى إلى موقع الحادث.