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مقتل أحد مسئولى حماية زعيم مليشيات الحوثى فى الحديدة اليمنية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:24 م
مقتل أحد مسئولى حماية زعيم مليشيات الحوثى فى الحديدة اليمنية زعيم مليشيات الحوثى عبد الملك الحوثى
(أ ش أ)
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لقى أحد مسئولى الحماية لزعيم ميليشيات الحوثى الإيرانية عبد الملك الحوثى مصرعه، السبت، فى مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة قرب مركز مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر يمنية إن القيادى عبد الواحد الإبراهيمى أحد مسؤولى الحماية للحوثى قتل برصاص القوات المشتركة، وفق ما نقلت "سكاى نيوز".

وينحدر الإبراهيمى من مديرية رازح فى صعدة معقل الحوثيين فى شمال اليمن.

ويمثل مقتله ضربة جديدة للميليشيا التى فقدت عشرات القيادات البارزة على مختلف الجبهات، أبرزهم صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسى ورئيس أركان الميليشيا محمد عبدالكريم الغماري.

وأحدث نزيف القيادات فراغا كبيرا فى تسلسل القيادة الميدانية للميليشيا الموالية لإيران، بينما تتهاوى الدائرة القريبة من زعيم المتمردين.

 


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