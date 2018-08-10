مصر تفوز بالمركز الأول فى الفيزياء بمسابقة ملتقى العلوم الآسيوى 2018

كتب أحمد مصطفى ورحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، الطالب المصرى أبانوب منتصر الفائز بالمركز الأول فى الفيزياء فى مسابقة ملتقى العلوم الآسيوى 2018 بآندونيسيا عن مشروع ATW لأعادة تدوير المخلفات.





وكان فريق القضاة الدولى قد اختار مشروع "atw لإعادة تدوير النفايات" باعتباره أفضل مشروع.

و‏Atw اختصار لـ(من أسيا إلى العالم).





وكان أبنوب الذى يدرس هندسة الكهرباء قد سافر إلى أندونيسيا ضمن وفد مصرى مثل مصر بعد إجتيازها عدة اختبارات من قبل أكاديمية البحث العلمى المصرية، وجرى ترشيحه ضمن وفد ضم 5 متسابقين مصريين لحضور المنتدى الأسيوى، والذى يعقد كل عام وأقيم هذا العام فى manado بأندونيسيا خلال الفترة من من ( 3 إلى 9 أغسطس) بعد مشوار طويل من اختبارات الفحص والمقابلات التى تتنافس مع طلاب الثانوية العليا والطلاب الجامعيين من جميع أنحاء مصر.



ويعد هذا المخيم هو منتدى علمى حيث يلتقى العلماء الشباب الموهوبين من 30 دولة بجائزة نوبل والعلماء الموهوبين و مشاركة أفكارهم ومشاريعهم وتعزيز التعاون الثقافى والتعليمى فى أسيا.



