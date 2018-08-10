video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 23 شخصا بسبب الأمطار الموسمية فى الهند

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:28 ص
مصرع 23 شخصا بسبب الأمطار الموسمية فى الهند أمطار فى الهند
أ ش أ
إضافة تعليق

لقى 23 شخصا على الأقل مصرعهم فى ولاية "كيرلا" جنوبى الهند؛ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال أربعة أشخاص آخرين مفقودين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، اليوم الجمعة، أن الجيش الهندى انضم إلى أعمال الإغاثة والإنقاذ فى مناطق إيدوكى وواياناد، الأكثر تضررا، كما تم فتح بوابات نحو 24 خزانا فاضت بالمياه، فى الوقت الذى يرتفع فيه منسوب المياه سريعا فى خزان إيدوكى،  أعلى سد فى آسيا، إلى مستوى الخطر.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية، تبدأ من شهر يونيو وتستمر حتى شهر سبتمبر، وينجم عنها مصرع المئات كل عام فى الهند.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 22 شخصا بسبب الفيضانات فى النيجر

مصرع 8 وفقدان 2 فى فيضانات شمال غربى الصين

الهند

فيضانات

أمن و حوادث

أمطار




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة