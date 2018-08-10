مصرع 23 شخصا بسبب الأمطار الموسمية فى الهند

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لقى 23 شخصا على الأقل مصرعهم فى ولاية "كيرلا" جنوبى الهند؛ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال أربعة أشخاص آخرين مفقودين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، اليوم الجمعة، أن الجيش الهندى انضم إلى أعمال الإغاثة والإنقاذ فى مناطق إيدوكى وواياناد، الأكثر تضررا، كما تم فتح بوابات نحو 24 خزانا فاضت بالمياه، فى الوقت الذى يرتفع فيه منسوب المياه سريعا فى خزان إيدوكى، أعلى سد فى آسيا، إلى مستوى الخطر.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية، تبدأ من شهر يونيو وتستمر حتى شهر سبتمبر، وينجم عنها مصرع المئات كل عام فى الهند.