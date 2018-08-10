مصرع طالب غرقا داخل مياه مصيف جمصة

لقى طالب مصرعه غرقا بمياه بحر جمصة أثناء الاستحمام، لعدم إجادته العوم، فجرفه التيار.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة، بوصول المدعو محمد ا. ا ٢١عام طالب ومقيم السلام القاهرة ، لمستشفى جمصة، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق، وبسؤال والده، قرر أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر جرفه التيار، ولعدم اجادته السباحة توفى غرقا.

ورد تقرير مفتش الصحة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية ، وجاري تحرير محضر بالواقعة، واستكمال باقى الإجراءات.