مصرع طالب صعقا بالتيار الكهربائى فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طالب بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء تواجد بحفل عرس ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابوزامل مدير أمن المنوفية ،إخطارا مـن مأمور مركز تلا باستقبال مستشفى تـلا المركزى الطفل "ح . ع . م" 11عاما طالب ومقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعــاء صعـق كهربائى.

بالانتقال والفحص وسؤال والده 43عاما فلاح ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجله أعلى مسرح بحفل عرس بالناحية، صعقه التيار الكهربائى ونفى الشبهه الجنائية، وبسؤال "ط . ع . ا " 53 عاما شيخ الناحية ومقيم بها ،أورى بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفى .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة صعق كهربائى ،ولا توجد شبهة جنائية أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .